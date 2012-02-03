С 21 февраля заработает украинско-молдавский контроль в п.п. «Россошаны-Бричень»

С 21 февраля заработает система совместного украинско-молдовского контроля в пункте пропуска «Россошаны-Бричень».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, об этом шла речь на встрече председателя Гостаможслужбы Игоря КАЛЕТНИКА и генерального директора Таможенной службы Республики Молдовы Тудора БАЛИЦКИ.

Председатель Гостаможслужбы отметил, что Молдова является важным торговым партнером для Украины. Товарооборот между нашими государствами неизменно растет. В 2011 году он составлял 1 млрд. долларов США. Рост составляет почти 30%. Рост товарооборота влечет за собой нагрузку на пункты пропуска.

Т.БАЛИЦКИ напомнил, что в соответствии с межправительственными соглашениями в пунктах пропуска «Рени-Джюрджюлешть», «Мамалыга-Кривая» и «Кельменцы-Ларга» осуществляется совместный контроль, благодаря чему транспортное средство проходит проверку только один раз.

«С 21 февраля аналогичная система заработает на территории Украине в пункте пропуска «Россошаны-Бричень». Это – новый этап в сотрудничестве таможенных служб двух стран, которое положительно отметило и руководство наших стран», - сказал гендиректор Таможенной службы Молдовы.

Главы таможенных ведомств также отметили, что в настоящее время существует необходимость строительства совместного пункта пропуска «Унгур-Бронница» на территории одного государства и привлечения для этого средств Европейского Союза. Он должен стать альтернативой перегруженному на сегодняшний день пункту пропуска «Могилев-Подольский - Отач». Европейская Комиссия готова профинансировать проект в 2012-2013 годах в объеме около 18,5 млн. евро. Первый транш - 6 млн. евро – ЕК может выделить при условии софинансирования работ Украиной и Молдовой в объеме 10%.

Также была отмечена необходимость синхронизировать пункты пропуска по видам перемещаемых товаров. Так, на сегодняшний день в пункте пропуска «Сокиряны - Окница» с молдовской стороны разрешено перемещение продовольственных товаров, а с украинской стороны - нет. Украинской стороной предложено включить пункту пропуска «Окница - Сокиряны» в перечень пунктов пропуска для перемещения товаров 1-24 товарных групп. Таможенная служба Украины разработала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины.