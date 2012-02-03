Томенко не удовлетворен ответом «Борисполя» по поводу частных самолетов

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» не предоставило информацию о высокопоставленных лицах, владеющих частными самолетами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО.

Вице-спикер получил ответ от ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на свое обращение относительно обнародования информации о высокопоставленных лицах, владеющих частным авиатранспортом.

В пресс-службе напомнили, что, реагируя на заявление народного депутата от Партии регионов о том, что в международном аэропорту «Борисполь» не хватает мест для частных самолетов народных депутатов, Н.ТОМЕНКО обратился к руководству аэропорта «Борисполь» с просьбой обнародовать информацию о высокопоставленных должностных лицах, владеющих частными авиатранспортом, и сколько средств в бюджет за обслуживание этого частного транспорта получает Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» и другие аэропорты Украины.

Вместо этого в ответе, предоставленном руководством аэропорта «Борисполь», отмечается, что в ГП МА «Борисполь» действительно периодически, особенно во время повышения интенсивности полетов и в часы пиковых нагрузок, возникает нехватка мест стоянок для наземного обслуживания воздушных судов, в том числе и для рейсов бизнес-авиации, которые также нуждаются в отдельном буксировочном оборудовании.

В то же время, информация о владельцах воздушных судов не предоставляется. Так, в ответе сказано, что в аэропорту нет информации относительно летательных аппаратов, которые находятся в частной собственности высокопоставленных должностных лиц, поскольку в запросах на выполнение авиарейсов и в свидетельствах эксплуатантов воздушных судов бизнес-авиации, владельцами отмечаются украинские или заграничные авиакомпании, оплата за предоставленное в аэропорту наземное обслуживание осуществляется непосредственно этими авиакомпаниями или компаниями-плательщиками на основании заключенных соглашений с аэропортом «Борисполь». В то же время, добавляется в письме, высокопоставленные должностные лица осуществляют полеты в качестве пассажиров, которые обслуживаются через ГП «Зал официальных делегаций», а не в качестве владельцев воздушных судов.

Н.ТОМЕНКО сказал, что не удовлетворен ответом и будет готовить повторный запрос в правительство на этот счет.