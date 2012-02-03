БЖД расширит внедрение системы телеуправления объектами электроснабжения

14:01, 03 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Минск. Белорусская железная дорога расширяет применение системы телеуправления объектами электроснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«В 2012 году Белорусская железная дорога планирует внедрить систему телеуправления на участке Заольша-Витебск-Полоцк-Бигосово (протяженностью 200 км), который является одним из наиболее грузонапряженных на магистрали. Здесь ведутся строительно-монтажные работы и установка современных микропроцессорных терминальных устройств белорусского производства, позволяющих обеспечить контроль работы и дистанционное телеуправление оборудованием с автоматизированного рабочего места энергодиспетчера», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

В системе телеуправления будут применены современные цифровые 2-мегабитные каналы связи Е-1. Управление участком будет осуществляться из региональной энергодиспетчерской Витебской дистанции электроснабжения.

В нынешнем году БЖД намерена также внедрить систему телеуправления объектами тягового электроснабжения на участке Осиповичи-Жлобин, который в настоящее время электрифицируется.

«Здесь планируется ввести в эксплуатацию новую систему телемеханики и автоматизации энергодиспетчерского управления, разрабатываемую конструкторско-техническим центром БЖД», - сообщили в пресс-центре.

Как отметили на Белорусской железной дороге, новая система позволит повысить оперативность управления объектами энергоснабжения, предотвратить простои поездов по причине отказа устройств энергоснабжения, сократить производственные издержки на их обслуживание.

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