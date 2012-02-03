Замминистра инфраструктуры назначен бывший финдиректор предприятий «Метинвест холдинга»

Новым заместителем министра инфраструктуры назначен Дмитрий ДЕМИДОВИЧ, ранее занимавший должности финансового директора на ряде предприятий, входящих в сферу управления «Метинвест холдинга».

Как сообщили УНИАН в министерстве, Д.ДЕМИДОВИЧ сменил на должности заместителя министра Оксану ПЛОТНИКОВУ, курировавшую финансовые вопросы.

Д. ДЕМИДОВИЧ родился 3 мая 1976 года в г. Краснодон Луганской области. Получил образование в Московском институте международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли и Харьковском государственном экономическом университете.

С 20047 года Д.ДЕМИДОВИЧ занимал должности финансового директора ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (Кривой Рог), финансового директора ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (Кривой Рог), заместителя директора горнорудного дивизиона, финансового директора горнорудного дивизиона, финансового директора дивизиона стали и проката ООО "Метинвест Холдинг" (Донецк) и финансового директора ОАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (Мариуполь).

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 1 февраля подписал указ, которым назначил Дмитрия ДЕМИДОВИЧА заместителем министра инфраструктуры.