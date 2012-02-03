Ильичевский порт спасает лебедей из ледового плена. Операция проходит успешно(фото)

На протяжении двух дней буксиры ледокольного типа портового флота Ильичевского морского торгового порта освобождают акваторию ото льда, толщина которого местами достигает 10-15 сантиметров, сообщили УНИАН в пресс-службе ИМТП.

При этом стоит отметить, что ежегодно в районе паромной переправы зимуют более 50 лебедей, несколько сотен уток и чаек. Они сейчас остались без участков свободной воды, птицы могут погибнуть. Порт принимает меры по их спасению.

По словам начальника службы охраны окружающей среды ИМТП Юрия Яковищенко, работа по спасению пернатых от морозов стала для портовиков традиционной.

«Ежегодно с середины 90-х годов здесь зимуют птицы, каждый год их количество растет, и мы постоянно следим за ситуацией, особенно, когда резко понижается температура. Если замерзает акватория, как например, в этом году, порт выделяет буксиры ледокольного типа, чтобы они обламывали лед, для того чтобы птицы могли плавать в свободной воде и не замерзали. Также портовики подкармливают пернатых. Когда сильно холодно зерновые терминалы даже выделяют зерно, - рассказывает Юрий Яковищенко. - Были зимы, когда вода в акватории полностью замерзала и обламывать лед уже не получалось, тогда действительно приходилось спасать лебедей – их забирали в специально обустроенные вольеры в хозяйственных помещениях порта, кормили, а с потеплением выпускали обратно».

Сегодня буксирам ИМТП удается справляться со льдом, а неравнодушные горожане каждый день приезжают к переправе подкармливать птиц.

Справка УНИАН: «Ильичевский морской торговый порт» - универсальный международный порт, один из крупнейших на Чёрном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность Ильичевского порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5000 TEU, длиной до 300 м. В 2010 году Ильичевский порт занял второе место по грузообороту среди контейнерных терминалов стран Черноморского региона.