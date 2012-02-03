На ЮЗЖД в январе по вине водителей автотранспорта произошло 3 ДТП

На Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) в январе 2012 года по вине водителей автотранспорта произошло три дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщает пресс-центр ЮЗЖД, в частности, 14 января водитель микроавтобуса «Фольксваген Т-4» нарушил правила переезда путей на перегоне Холоневська-Калиновка-2 в Винницкой области, переехав пути в неустановленном месте. Погибших и травмированных нет.

17 января, пренебрегая запрещающими сигналами автоматической переездной сигнализации 13 км перегона Устиновка-Фастов-2 в Киевской области, автомобиль «Фиат» въехал в бок грузового поезда. В результате ДТП транспортное средство требует капитального ремонта.

24 января на переезде 589 км перегона Кролевец-Брюховецкий Сумской области водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109, не реагируя на запрещающие показания автоматической переездной сигнализации, объехал закрытый шлагбаум и въехал в бок вагона грузового поезда. В результате столкновения водитель травмирован и доставлен в больницу.