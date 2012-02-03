Атаки на сайт Президента продолжаются

По состоянию на 15.00 продолжаются атаки на официальное Интернет-представительство Президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи.

При этом источники и способы атак постоянно меняются, отмечается в сообщении.

Интенсивность запросов, направленных на отказ работы Интернет-представительства Президента Украины, по сравнению с 2 февраля, несколько снизилась и составляет около 70 тысяч запросов в секунду. Однако система защиты обеспечивает надежную и бесперебойную работу серверов веб-ресурса Президента Украины, констатируют в Госспецсвязи.

В то же время председатель Национального агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил на брифинге в Харькове, что вопрос организации эффективного противодействия хакерским атакам на правительственные информационные ресурсы может быть вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Конечно, это может быть вопросом. Страна, входящая в пятерку производителей наиболее интересного ІТ-продукта, должна намного мощнее заниматься своим национальным рынком», - сказал он.

В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что украинские специалисты способны эффективно противостоять атакам на информресурсы. «Организации, отвечающие за безопасность наших информационных систем, должны находиться в большем тонусе и заблаговременно действовать. Возможности у нас есть», - сказал он.

По мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, Украина должна тщательнее защищать информационные базы, потому что такая защита является составляющей национальной безопасности. «Хакерская атака – это нарушение норм права, когда она организовывается кем-то, а с другой стороны – это лишний раз нас поддерживает в тонусе, чтобы мы были готовы защищать те базы, которые представляют собой элементы национальной безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 января хакерской атаке подверглись сайты Президента Украины и МВД.

1 февраля вечером стал недоступным Правительственный портал. Также нельзя зайти на сайт правящей Партии регионов.

2 февраля не работали сайты МВД, Конституционного Суда, Национального банка, СБУ.

Сегодня сайты государственных учреждений работают в нормальном режиме, кроме сайта Службы безопасности.

2 февраля Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что передала в правоохранительные органы IP-адреса, с которых осуществлялись атаки на интернет-представительство Президента Украины.

Проблемы с работой сайтов органов власти начались после того, как правоохранители 31 января закрыли наибольший украинский портал файлообмена EХ.ua. На ресурсе EХ.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение. В социальных сетях появились призывы атаковать сайты государственных органов Украины. При этом владельцы EХ.ua заявили, что не имеют отношения к хакерским атакам и призвали своих сторонников не нарушать закон.

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