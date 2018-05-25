В портах время "Ч" - ледовая кампания

Украинские порты работают в приближенных к боевым условиях ледовой кампании. Но это не мешает им принимать и отправлять суда.

Контроль обеспечен

Министерство инфраструктуры создало оперативный штаб по реагированию на чрезвычайные ситуации в транспортно-дорожном комплексе. Возглавил штаб заместитель министра инфраструктуры Владимир Корниенко, курирующий в ведомстве вопросы железнодорожного транспорта.

Тем не менее, Мининфраструктры обязало штабистов курировать весь транспортный комплекс. По результатам первого заседания оперативного штаба принято решение ежедневно информировать ведомство о количестве несостоявшихся автобусных рейсов по каждой области отдельно, количестве транспортных средств, которые из-за сложных погодных условий оказались «в заторе» на автодорогах страны, участках дорог, на которых движение транспорта затруднено, количестве невыполненных и пропущенных рейсов в аэропортах Украины.

Отдельное внимание министерство уделило вопросам водного транспорта.

Ведомство сообщило, что будет следить за состоянием судоходства на Керчь-Еникальском, Бугско-Днепровско-Лиманском, Херсонском каналах и ГСХ «Дунай - Черное море».

Капитану и руководству Керченского морского торгового порта, государственному предприятию «Дельта-лоцман» и соответствующим межрегиональным органам "Укрморречинспекции" поручено ежедневно информировать министерство о количестве проведенных судов в Керченский, Мариупольский и Бердянский порт, а также о количестве судов, находящихся в ожидании ледовой проводки на рейдах.

Порты работают

Несмотря на сложные ледовые условия, украинские морские порты продолжают принимать суда.

По данным оперативного штаба, в Одесский порт суда заводятся и выводятся круглосуточно. В распоряжении предприятия 11 буксиров ледового класса, а ледовая кампания на предприятии начата с 1 февраля.

Также с 1 февраля объявлена ледовая кампания в Бердянском, Измаильском портах и портe Усть-Дунайск. Толщина льда в Усть-Дунайском порту составляет 2-3 см, в проводке судов задействован буксир ледового типа «Портовик-9».

В Бердянском порту в постоянной готовности находятся буксиры «Ласточка», «А. Мазин» и «Лейтенант Шмидт».

Ледовое обеспечение в Скадовском порту осуществляют два буксира - «Капустин» и «Скадовск».

В конце января ледовая кампания была объявлена в Белгород-Днестровском, Николаевском и Херсонском портах.

В Херсонском порту в некоторых местах толщина льда составляет 0,5м. Проводка караванов судов здесь осуществляется буксиром ледового типа «Бакай». Сегодня в порту ожидают проведения двух судов под погрузку сои и зерна.

Движение судов по акватории Николаевского порта осуществляется в составе караванов, под проводкой буксиров ледового класса. В Белгород-Днестровском порту работают буксир-кантовщик «Емельян Пугачев» и морской буксир «Днестровец».

В Мариупольском порту после нормализации погодных условий возобновлена проводка судов по каналу Угольной гавани - ледокол «Капитан Белоусов» завел в порт караван из шести судов.

Измаильский морской торговый порт объявил ледовую кампанию с 1 февраля. Как сообщили УНИАН в порту, несмотря на ледостав и прекращение движения судов по Дунаю, порт осуществляет перевалку грузов в обычном режиме.

В Ильичевском порту портовики не только принимают и отправляют суда. Здесь провели специальную операцию по спасению лебедей, которые традиционно зимуют в заводях порта.

Аналогичную операцию по спасению лебедей в прошлом году пришлось проводить в порту «Южный». В 2012 году с пернатыми пока обошлось, но, по информации начальника службы информационно-аналитического обеспечения порта Ларисы Евсеевой, ледовая кампания была объявлена 2 февраля.

«Ледовая кампания означает обмерзание судов и причалов, поэтому для обработки грузов необходимо соблюдать особые условия техники безопасности. В то же время, ледовая кампания не означает остановки порта - он работает в штатном режиме, но на обработку грузов может понадобиться больше времени, ведь часто грузы приходится размораживать», - пояснила она.

По словам Л.Евсеевой, проводку судов в порту “Южный” обеспечивают три буксира ледокольного типа, два из которых были приобретены в 2010-2011 году.

Кроме того, порт оборудован пятью размораживающими устройствами, а также дробильно-фразеровочными машинами, которые позволяют осуществлять перевалку замерзших грузов.

Размораживающие устройства позволяют заводить сразу пять вагонов в специальные туннели, где замерзшие сыпучие грузы подвергаются действию высокой температуры, а затем подаются на дробильные машины. “Мы готовились к зиме. Аналогичная ситуация у нас была и в прошлом, и в позапрошлом”, - рассказывает Л.Евсеева.

Суда заходят и выходят

Работа порта зависит от захода и выхода судов. В условиях, когда акватория порта покрыта кромкой льда, для проводки судов используются специальные буксиры ледового класса.

Как рассказал заместитель директора ГП «Дельта-лоцман» про регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрий Харьков, ледовая кампания объявлена во всех портах Украины за исключением портов Севастополя, Ялты, Феодосии. Толщина льда в акваториях, в зависимости от региона, колеблется от 10 до 25 см.

«Ситуация осложнена сильными порывами ветра от 10 до 20 м/с, обледенением, наличием дрейфующих ледовых полей. Особенно сложная обстановка в северной части Керченского пролива из-за нагромождения льдов», - отметил Ю.Харьков.

В то же время, лоцманские проводки судов по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу, Херсонскому морскому каналу осуществляются только с сопровождением буксирами ледового класса. Лоцманские проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу и в порты Азовского моря осуществляются с обязательным сопровождением ледоколов «Капитан Белоусов» (Украина), «Капитан Демидов» и «Капитан Крутов» (Россия).

«Дельта-лоцман» использует свои буксиры ледокольного класса, но когда не хватает собственного флота, пользуется буксирами, принадлежащими портам.

По словам Ю.Харькова, на каналах применяют для обеспечения проводок специальные приемы - лоцманские хитрости, например, метод лидирования, при котором первым идет ледокол, а за ним караван судов.

Анна Левченко (УНИАН)