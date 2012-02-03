Практически во всех портах Украины объявлена ледовая кампания

Практически во всех портах Украины, за исключением портов «Севастополь», «Ялта» и «Феодосия», объявлена ледовая кампания, сообщили агентству УНИАН в госпредприятии «Дельта-лоцман».

По данным предприятия, толщина льда в акваториях украинских портов колеблется от 10 до 25 см.

«Ситуация осложнена сильными порывами ветра от 10 до 20 м/с, обледенением, наличием дрейфующих ледовых полей. Особенно сложная обстановка в северной части Керченского пролива из-за нагромождения льдов», - сказал заместитель директора ГП «Дельта-Лоцман» про регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрий ХАРЬКОВ.

По его словам, лоцманские проводки судов по Бугско-Днепровско-Лиманскому и Херсонскому морским каналам осуществляются только с буксирным сопровождением буксирами ледового класса.

Лоцманские проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу и в порты Азовского моря осуществляются с обязательным ледокольным сопровождением ледоколами «Капитан Белоусов» (Украина), «Капитан Демидов» и «Капитан Крутов» (оба - Россия).

«Несмотря на сложные погодные условия, обстановка контролируется и принимаются все меры для обеспечения безопасности судоходства», - отметил Ю.ХАРЬКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Константина ЕФИМЕНКО, особого внимания в нынешних погодных условиях требует проводка судов через Керчь-Еникальский канал, который «дает для нашего морехозяйственного комплекса 100 млн. долларов прибыли».

«Перспектива этого канала достаточно велика. Поэтому мы заинтересованы в создании всех условий для обеспечения бесперебойного и безопасного судоходства каналом при любых погодных условиях», - сказал К.ЕФИМЕНКО.