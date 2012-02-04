Премьер Польши проведет открытую дискуссию об антипиратском законе ACTA

Варшава. Польское правительство в ближайший понедельник, 6 февраля, планирует провести открытую дискуссию на тему антипиратского закона ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), запланированное принятие которого Польшей вызвало массовые протесты поляков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского правительства, которая отметила, что в дискуссии примет участие премьер-министр Польши Дональд ТУСК. "В ней примут участие, среди других, блогеры, журналисты, юристы, предприниматели, представители вузов, интернет-компаний, объединений авторов, неправительственных организаций и государственной администрации", - отметили в пресс-службе.

В правительстве сообщили, что дискуссия будет транслироваться в режиме оn line через интернет и желающие смогут задать вопрос непосредственным ее участникам.

Как сообщал УНИАН, во второй половине января в Польше начались акции протеста против подписания страной договора АСТА, которые сначала заключались в блокировании работы сайтов госучреждений, а позже переместились на улицы польских городов, где даже дошло до столкновений с полицией.

Глава правительства Д.ТУСК, несмотря на протесты, поручил подписать документ, отметив, что документ может вступить в силу лишь после того, как его ратифицирует польский парламент.

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Справка УНИАН. 26 января посол Польши в Японии - которая вместе с США в 2006 году выступила одним с инициатором документа - подписала АСТА.

Противники закона заявляют, что правительство под видом борьбы с пиратством хочет ограничить свободу слова в интернете.

1 октября 2011 года АСТА, кроме японцев и американцев, подписали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Марокко, Сингапур и Южная Корея. Присутствующие на торжественной церемонии представители Мексики, Швейцарии и Евросоюза воздержались от подписания документа, но, согласно его положениям, могут это сделать до 31 марта 2013 года.