"Укрзализныця" начала продажу билетов на пасхальные праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") благодаря увеличению срока предварительной продажи проездных документов до 90 суток, начала продажу билетов на пасхальные праздники на некоторые поезда.

Как сообщает "Укразлизныця", в частности, в продажу поступили билеты на поезда № 92/91 Львов-Киев, № 106/105 Одесса-Киев, № 79/80 Днепропетровск-Киев, № 63/64 Харьков-Киев, № 37/38 Донецк-Киев, № 12/11 Киев -Симферополь.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда в действующем графике движения осуществляться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления.

«Cтоимость билетов при продаже за 90 суток увеличивается», - отмечается в сообщении "Укрзализныци".