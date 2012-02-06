Реформа «Укрзализныци» повысит уровень прозрачности железных дорог в Украине - эксперт

Реформа «Укрзализныци» повысит уровень прозрачности железных дорог в Украине. Такое мнение высказал журналистам один из учредителей, председатель правления Renaissance Capital Стивен ДЖЕННИНГС.

«Вопрос реструктуризации «Укрзализныци» - это комплексный вопрос. Дело в том, что сегодня вся инфраструктура железных дорог в Украине довольно изношена. Сама структура «Укрзализныци» недостаточно прозрачная и реструктуризация наверняка пойдет ей на пользу и позволит сделать ее работу более понятной и прозрачной», - сказал С.ДЖЕННИНГС.

По мнению топ-менеджера Renaissance Capital, одна из важных факторов проведения реформы железных дорог в Украине является повышение уровня прозрачности, который приведет к увеличению эффективности использования парка, что облегчит привлечение кредитов.

«Практика показывает, что подвижным составом должны заниматься в перспективе частные компании. Именно по этому пути пошли Российские железные дороги, и именно такой способ реструктуризации позволяет наиболее успешно управлять отраслью. Я считаю, что реформа РЖД прошла довольно хорошо и рад и уверен, что Украина также сможет удачно реформировать «Укрзализныцю», - отметил С.ДЖЕННИНГС.

Напомним, сейчас «Укрзализныця» проводит реорганизацию структуры грузовых железнодорожных перевозок. С 1 января начал свою работу Украинский транспортно-логистический центр, основная задача которого — оптимизировать грузовые перевозки внутри страны за счет централизованного управления вагонами всех украинских собственников грузового подвижного состава.

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Также в Украине произошла смена статуса украинского грузового подвижного состава с инвентарного на собственный путем передачи парка в две государственные операторские вагонные компании: «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Укрспецвагон».