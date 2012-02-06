НКРСИ упростит условия доступа на рынок телекоммуникационных услуг

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принят за основу Порядок ведения реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций для исполнения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг» от 5 июля 2011 г. № 3566-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ устанавливает процедуру представления и рассмотрения заявочных документов на включение, внесение изменений в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, содержит перечень необходимых документов и определяет основания для принятия решений о включении или отказе относительно внесения изменений в данный реестр. В Порядок введен ориентировочный перечень видов деятельности в сфере телекоммуникаций, которые осуществляются операторами, провайдерами телекоммуникаций (в том числе при условии включения в реестр и получения соответствующих лицензий). Документ предоставит возможность субъекту ведения хозяйства определить статус (оператора или провайдера), в котором он будет включен в реестр, и упростит процедуру доступа на рынок телекоммуникационных услуг.

Так, для включения в реестр заявителю предлагается подать в НКРСИ заявление в определенной Комиссией форме, послать электронную версию заявления и предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей. Решение относительно включения заявителя в реестр Комиссия принимает в срок, который не превышает 10 рабочих дней с даты регистрации заявления, и сообщает об этом заявителю в трехдневный срок.

В комиссии считают, что принятие Порядка будет способствовать ускорению процедуры получения субъектами ведения хозяйства сообщений о включении в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Порядок будет обнародован на официальном сайте НКРСИдля общественного обсуждения.