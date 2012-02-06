Расписание поездов на период Евро-2012 будет сформировано в апреле - УЗ

Расписание курсирования поездов на период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012 с учетом движения новых скоростных поездов будет сформировано в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Леонид ЛОБОЙКО. «Расписание закончим формировать в апреле. На сегодня практически проложено расписание скоростных поездов в сторону Харькова, Львова и Донецка, но до минуты пока не просчитано. По новому расписанию поезда начнут курсировать в середине мая», - сказал он.

По словам Л. ЛОБОЙКО, новое расписание будет учитывать движение шести первых скоростных поездов Hyundai , а также — двух поездов производства SKODA.

При этом Л.ЛОБОЙКО отметил, что поезда Hyundai будут курсировать между принимающими чемпионат Евро-2012 городами — Киевом, Донецком, Харьковом и Львовом, а поезда производства SKODA будут курсировать по территории Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

«Поезда SKODA будут курсировать в регионах Харьковской и Донецкой областей и Приднепросвкой железной дороге. Они тоже будут участвовать в перевозках болельщиков, а после Евро-2012 будут работать на этих же маршрутах», - сказал он.

Справка УНИАН. В рамках реализации программы ускоренного железнодорожного движения Украина закупает 10 скоростных поездов у корейской корпорации Hyundai.

Первый поезд после месячной апробации будет запущен на маршруте Киев-Харьков.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

АО "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Контракт был подписан в январе этого года. Срок поставки поездов - II квартал 2012 г. Стоимость договора со «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. евро (без НДС).

Чешский производитель поставит два таких поезда в Украину во 2-м квартале 2012 года. Это опытная партия поездов, которые покупают для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях в нашей стране. Среди возможных маршрутов - Полтава-Харьков, Харьков-Купянск. В каждом поезде будет по 6 вагонов на 620 мест.