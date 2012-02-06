Украина и Польша создадут специальные ж/д пункты пересадки до Евро-2012

Украинские и польские таможенные и пограничные службы, а также администрации железных дорог договорились о создании в приграничных пунктах таможенного контроля специальных пунктов пересадки для болельщиков Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Леонид ЛОБОЙКО. «Мы договорились с польскими пограничниками и железными дорогами организовать специальные пункты пересадки. Это специально будут организованы пункты пересадки пассажиров и болельщиков в таможенных пунктах пропуска на время Евро-2012», - сказал он.

По словам Л.ЛОБОЙКО, такие пункты будут организованы на переходах Дорогуск-Ягодин и Пшемысель-Мостиска

Л. ЛОБОЙКО уточнил, что в этих пунктах кроме прохождения таможенного и пограничного контроля пассажиры будут пересаживаться на поезда, которые будут курсировать по территории другой страны.

Комментируя подготовку железных дорог Украины к Евро-2012, Л.ЛОБОЙКО отметил, что до середины мая будет завершена работа по организации скоростного железнодорожного движения между принимающими матч городами (Киев, Донецк, Харьков, Львов).

Кроме того, будет проведено брендирование символикой чемпионата железнодорожных вокзалов в этих городах, а также установка на этих вокзалах, а также на вокзале города Трускавец специальных указателей с информацией об объектах чемпионата.

Также «Укрзализныця» намерена в ближайшее время завершить разработку англоязычной версии своего сайта, на котором будет размещено расписание движения поездов.

Кроме того, в ближайшее время планируется оборудовать вокзалы принимающих городов автоматами для продажи проездных документов.

В то же время, по словам Л.ЛОБОЙКО, на сегодня «Укрзализныця» не получила коллективных заявок на перевозку украинских болельщиков

«На сегодня есть заявки на приезд из Польши, но пока мы не видим сформированных составов со стороны Украины», - сказал он.

Также Л.ЛОБОЙКО сообщил, что на сегодняшний день «Укрзализныця» не имеет полной информации о количестве проданных на матчи чемпионата билетов.