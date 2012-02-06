ВОЛЯ в 2012 г. запустит телевидение в формате высокой четкости еще в 13 украинских городах

Компания ВОЛЯ планирует запустить в течение 2012 года телевидение в формате высокой четкости (HDTV) практически во всех городах, где кабельное телевидение ВОЛИ уже предоставляется в цифровом формате, включая города, в которых, как и Киеве, будут проходить матчи Евро-2012.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА. Таким образом, по ее данным, вместе с Киевом, где пакет «ВОЛЯ HD» был предложен в 2010 году, в общей сложности клиенты ВОЛИ в 14 городах смогут пользоваться всеми преимуществами HDTV.

Запуск новых технологий будет проходить поэтапно.

В частности, в апреле намечен запуск пакета HD-программ в Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Севастополе, Львове, Сумах.

В мае пакеты цифрового и HD-телевидения будут запущены в Донецке.

В июне запуск цифрового и HD-телевидения произойдет в Хмельницком и Херсоне, а также пакет HD-программ будет запущен в Черкассах.

До конца лета HDTV будет предложено в Ровно и Запорожье, а в Кривом Роге произойдет одновременный запуск пакетов цифрового и HD-телевидения.

Как отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, «будучи пионерами в Восточной Европе в сфере цифрового кабельного телевидения», компания взяла на себя обязательство предлагать самые высококачественные услуги нашим абонентам. Он также выразил уверенность, что запуск HDTV в новых городах «во многом изменит ситуацию на украинском рынке платного телевидения, а также существенно повысит ожидания потребителей в высококачественном ТВ».

Согласно данным компании, пакет «ВОЛЯ HD» будет включать, как минимум, 8 каналов, среди которых: познавательные – National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Outdoor Channel HD; путешествия – Travel Channel HD; релакс – MyZen.TV HD; мода и стиль жизни – Fashion One HD; канал общей направленности – HD Тоніс; спорт – HD-версия канала «Футбол», которая будет запущена одновременно со стартом чемпионата Евро-2012. При этом наполнение пакета «ВОЛЯ HD» будет постоянно расширяться.

Как было объявлено ранее, абоненты компании ВОЛЯ получат уникальную возможность смотреть прямую трансляцию всех матчей чемпионата Европы, как в стандартном, так и в HD-формате. ВОЛЯ и «Медиа Группа Украина» подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, включает в себя запуск HD-версии канала «Футбол» к открытию Евро-2012. Заказать пакет «ВОЛЯ HD» можно в дополнение к любому пакету, начиная с базового «Україна і світ».

Уже сегодня любой владелец современного телевизора со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C, с поддержкой MPEG-4 и HD-формата может смотреть HD-каналы. Для этого необходим модуль условного доступа (CAM), приобретенный в компании ВОЛЯ, и карточка условного доступа.

Клиентам, владельцам широкоэкранных Full HD телевизоров ВОЛЯ также планирует предложить в ближайшие месяцы новые HD-тюнеры.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Сегодня ВОЛЯ ведет свою деятельность в 20 городах Украины. Покрытие сетей составляет более 3 миллионов домохозяйств.