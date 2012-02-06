ДАЙДЖЕСТ новостей железных дорог СНГ и Европы

Страны СНГ

ЮКЖД К 2015 Г. ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСК СКОРОГО ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА ЕРЕВАН – МОСКВА

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), 100%-ная дочерняя компания ОАО "РЖД", к 2015 году планирует наладить железнодорожное сообщение с РФ и другими странами СНГ и расширить сеть международных перевозок.

Как сообщил журналистам начальник дирекции пассажирских перевозок ЮКЖД Гагик Мовсесян, в этот период предусматривается ввод скорого пассажирского поезда Ереван – Москва со временем следования 45 часов.

По словам Г. Мовсесяна, к 2015 году компания планирует обновить парк пассажирских вагонов и увеличить его до 150 единиц. "Например, только для работы 10-вагонного поезда Ереван – Москва – Ереван с отправлением дважды в неделю потребуется 40 вагонов рабочего парка", – сказал он.

Помимо этого, в планах ЮКЖД – организация туристических поездов, внедрение электронных проездных документов, транзакционных терминалов.

Развитие пассажирских перевозок в международном сообщении предполагает увеличение пассажиропотока вдвое, отметил начальник дирекции.

В 2020 году компания планирует интегрироваться в транспортно-логистическую систему Запада и Востока. "Здесь не исключается возможность осуществления железнодорожных пассажирских перевозок по маршруту Армения – Турция – Босфорский подводный тоннель – Европа", – сказал Г. Мовсесян.

ЗАО "Армянская железная дорога" было передано в концессионное управление ЮКЖД. Концессионный договор был подписан в феврале 2008 года сроком на 30 лет и правом пролонгации еще на 10 лет.

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БЕЛОРУССКАЯ Ж/Д НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИГОРОДНЫХ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

На железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский начата опытная эксплуатация системы реализации пригородных проездных документов через терминалы самообслуживания с использованием банковских пластиковых карточек, сообщили УНИАН в пресс-службе БЖД.

«Один терминал установлен в фойе вокзала, еще четыре – в зале пригородных касс. Аппараты оборудованы удобной навигацией, в которой сможет легко разобраться любой пассажир. Достаточно выбрать направление движения, день поездки, количество билетов, вставить банковскую карточку и оплатить покупку. Компьютер выдаст проездной документ», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Воспользоваться услугой могут держатели пластиковых карт всех банков Республики Беларусь. Следует учесть, что продажа проездных документов осуществляется только по полному тарифу. В терминале можно оформить проездные документы и на ручную кладь.

«Льготные проездные документы по-прежнему оформляются в кассах. Кроме этого, в терминале нельзя приобрести билет до станций, расположенных в пограничной зоне», - уточнили в пресс-службе БЖД.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Беларуси находится в обращении около 9,9 млн. банковских пластиковых карточек. Белорусская железная дорога ведет постоянную работу, направленную на увеличение доли безналичных расчетов и развитие технической инфраструктуры, обеспечивающей использование карточек.

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КТЖ СОКРАТИТ ШТАТ РАБОТНИКОВ НА 17%

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» намерена сократить штат работников на 25%, национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» - на 17%, сообщил глава фонда «Самрук-Казына», куда входят нацкомпании, Умирзак Шукеев.

«Разведка добыча» (добывающая «дочка» КМГ) новый руководитель пришел посмотрел - 50% он сегодня сокращает. В Астане сидели - это было тормозом для работы. У КМГ тоже раздутый штат, на 25% сокращает. Я поддерживаю. КТЖ уже 15% сократил в прошлый раз, предстоит 17%», - сказал Шукеев в пятницу на заседании коллегии форума.

«Необходимо эту работу по всем компаниям (проводить), количество акционерных компаний более 500 компаний в системе - куда это годится?», - отметил Шукеев.

Он подчеркнул, что от непрофильных активов надо будет избавляться. «Конечно, речь не едет о каком- то механическом сокращении, речь идет о сокращении, которое позволит повысить эффективность работы, исключить дублирование функций», - пояснил глава фонда. «Руководители каждой структурной единицы должны четко видеть за что они отвечают, соответственно за что будет спрос», - подчеркнул он.

В послании народу Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев поставил задачу сократить управленческие аппараты национальных компаний.

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ҚТЖ СОЗДАСТ ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

Вопросы создания национальной автоматизированной системы управления грузовыми перевозками обсудили в ҚТЖ работники компании, отечественные и зарубежные IT-специалисты.

Заместитель директора по эксплуатации филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция информационных технологий» Кайрат Рсымбетов на семинаре отметил, что компания четко следует поручению Главы государства по увеличению транзитного потенциала Казахстана. В связи с этим, перед ҚТЖ стоит ряд задач, которые необходимо решить для дальнейшего повышения качества обслуживания грузопотоков.

В частности, по словам руководителя, в компании необходимо разработать и внедрить национальную Автоматизированную систему управления грузовыми перевозками. Это связано с тем, что существующая Автоматизированная система оперативного управления перевозками не до конца отвечает основным бизнес-процессам компании.

Национальная система должна решить комплекс задач, связанных с регулированием вагонопотока, движением порожних вагонов и повышением пропускной способности участков и линий. Кроме того, такая система предоставит возможность грузоотправителям и грузополучателям следить за вагонами с грузом по всему маршруту движения поезда. Участники совещания – отечественные и российские разработчики – выступили с предложениями по решению поставленных задач.

По итогам семинара решено рассмотреть поступившие предложения по созданию единой национальной АСУ, которая объединит и усовершенствует существующие в ҚТЖ автоматизированные системы.

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РЖД НЕ ПЛАНИРУЮТ РАЗМЕЩАТЬ ЕВРОБОНДЫ ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОАО "Российские железные дороги"не планирует размещать евробонды до выборов президента РФ, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника департамента корпоративных финансов компании Павел Ильичев в кулуарах инвестиционного "Форума Россия 2012".

"Когда будем выходить, с каким объемом, с какой валютой, с каким сроком, будет зависеть от ситуации с выборами. Поэтому в любом случае до выборов никаких размещений не будет", - сказал Ильичев.

Первым российским эмитентом, вышедшим на рынок евробондов в 2012 году, стал Сбербанк, разместивший 31 января пятилетние облигации в объеме 1 миллиард долларов под 4,95% годовых, а также десятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов под 6,125% годовых. В четверг стало известно, что крупнейший российский банк доразмещает десятилетние бумаги еще минимум на 250 миллионов долларов.

Вслед за Сбербанком пятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов долларов под 5,375% годовых размещает госкорпорация Внешэкономбанк.

Ильичев отметил, что РЖД обычно размещают бонды в конце марта - начале апреля.

По его словам, к этому времени будет определена и валюта размещения. "Возможно, в долларах, есть фунты, швейцарские франки, вариантов много", - сказал представитель РЖД.

Ильичев добавил, что РЖД сейчас также готовят проспект эмиссии рублевых облигаций, в марте его планируется утвердить на совете директоров.

"После этого мы будем определять, когда выходить на локальный рынок долга", - сказал он, отметив, что есть идеи по привлечению средств пенсионных фондов, в том числе негосударственных, а также средств ВЭБа.

Компания считает, продолжил Ильичев, что можно сделать долгосрочные облигации, привязанные к инфляции.

Ильичев напомнил, что общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте. Вместе с тем он отметил, что это соотношение может меняться.

"Мы зарегистрируем проспект эмиссии на 90 миллиардов рублей с различной нарезкой по объемам, чтобы была возможность маневра с точки зрения выпуска, и с разными сроками, чтобы была возможность выбора", - заключил представитель РЖД.

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Европа

ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ ПОСТРОЯТ СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

Франция и Италия 30 января подписали соглашение о строительстве под Альпами туннеля, который позволит наладить высокоскоростное железнодорожное сообщение между городами Турин и Лион, сообщает Agence France-Presse.

В том случае, если сооружение длиной 57 километров будет построено в срок, к 2023 году время в пути между двумя городами сократится с нынешних четырех до двух часов. Кроме того, из Турина в Париж можно будет доехать за четыре, а не за семь часов, как сейчас.

Стоимость строительства оценивается в 11,2 миллиарда долларов, его финансированием займутся не только Франция и Италия, но и Евросоюз, который покроет до 40 процентов всех расходов.

Тем временем у масштабной стройки уже появились противники: жители долины Суза, где появится вход в туннель с итальянской стороны, выступают категорически против планов правительства, заявляя, что экологии их региона будет нанесен непоправимый ущерб. Власти эти заявления категорически отвергают, обещая, что природа долины не пострадает.

Самый длинный на сегодняшний день туннель в мире прокопан также под Альпами. Инженерное сооружение, проложенное под горным массивом Готтар, достигает в длину 57 километров.

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СНЕГ И МОРОЗЫ В ИТАЛИИ ПРИВЕЛИ К 10-ЧАСОВЫМ ЗАДЕРЖКАМ ПОЕЗДОВ

Суровые морозы, которые пришли на территорию Италии в начале этой недели, продолжают доставлять неудобство жителям Апеннин: рекордно низкие температуры и снег уже стали причиной отмены более сотни рейсов самолетов, многочасовых задержек поездов, привели к трудностям на дорогах и к закрытию школ и университетов в ряде городов.

В северной области Италии - Валле-дАоста столбик термометра достиг отметки в минус 21 градус по Цельсию, а самая низкая температура в эти дни была зафиксирована в горах Пьемонта - минус 30,1 градуса. В других областях и городах страны средняя температура также ниже климатической нормы. В частности, в Риме в ближайшие дни ожидается похолодание по ночью до минус трех градусов, а в Милане днем температура не поднимается выше нуля градусов, а ночью опускается до минус 11.

Как сообщают в четверг местные СМИ, сильный снегопад практически парализовал движение на нескольких автострадах страны. Основные проблемы возникли на дорогах в северных и центральных областях Италии: Пьемонте, Лигурии, Эмилии-Романьи, Тоскане и Марке. В этой связи местные власти некоторых провинций запретили движение грузового транспорта, чтобы хоть немного снять нагрузку с дорог и облегчить движение легковых автомобилей.

Кроме того, из-за снега в среду были отменены 117 рейсов из аэропорта Болоньи, а также десятки рейсов из миланского аэропорта Линате (Linate). Агентство Adnkronos отмечает, что задержки и отмены рейсов ожидаются также и в четверг.

Еще большие трудности возникли у тех, кто решил перемещаться по территории Италии на поездах. Почти 600 пассажиров поезда Болонья-Таранто провели 7,5 часов в неотапливаемых вагонах сломавшегося поезда в ожидании его починки.

Другой поезд, перевозивший из Милана в Пескару 200 пассажиров, отправился накануне вечером в 18.13 с миланского вокзала и должен был прибыть в место назначения в 22.45. Однако из-за неблагоприятных погодных условий состав прибыл в Пескару с более чем 10-часовым опозданием - в 09.06 в четверг. Аналогичная ситуация повторилась с другим поездом Милан-Анкона, который потерял в пути более 9 часов.

Синоптики предупреждают, что подобные морозы, которых на Апеннинах не видели более 20 лет, могут продержаться еще 10 дней на всей территории страны. При этом не исключено, что в ближайшие дни снег выпадет в Риме и Неаполе.

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СЛОВАЦКИЕ И ЧЕШСКИЕ Ж/Д ЗАКРЫВАЮТ УЧАСТОК БОГУМИН - ЧАДЦА НА МАСШТАБНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ

Железнодорожная дорога Словакии (ZSSK) и Чешские железные дороги (CD) информируют общественность о плановом прекращении железнодорожного сообщения между Словацкой и Чешской Республиками. С 1 по 21 февраля участок Богумин - Чадца будет полностью остановлен из-за масштабной реконструкции, которая вызвет большие изменения в текущем расписании.

Часть поездов дальнего и регионального следования в направлении словацких Чадцы (Čadca) и Жилины (Žilina), а также в направлении чешских Цешина, Тршинца, Остраве и Праги будет ограничена или отменена.

В частности, часть поездов дальнего следования будут курсировать между городами Кошице и Прагой, минуя Чадцу, Пухов и Верхний Лидеч. Экспрессы Pendolino SuperCity будут останавливаться Праге. Большинство словацких и чешских пассажирских поездов будут заменены автобусами.

Учитывая значительные изменения, ж/д дороги рекомендуют пассажирам детально изучить особенности графика. ZSSK и CD приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и благодарят за понимание.

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ДВИЖЕНИЕ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ THALYS И EUROSTAR В БЕЛЬГИИ ПАРАЛИЗОВАНО ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКОЙ

Брюссель. 30 января. УНИАН. Сегодня в Бельгии проходит всеобщая забастовка против мер по экономии государственного бюджета.

Как сообщают местные СМИ, страна практически полностью парализована.

Сегодня полностью заблокировано движение железнодорожного транспорта, не работают также скоростные поезда Thalys и Eurostar, которые соединяют Бельгию с Нидерландами, Германией, Францией и Великобританией.

Полностью закрыт из-за забастовки аэропорт Шарлеруа, а в аэропорту Брюсселя отменен ряд рейсов, часть рейсов проходит с задержкой.

Кроме того, полностью остановился порт Антверпена, значительные проблемы наблюдаются в порту Зеебрюгге.

В забастовке принимают участие и работники общественного транспорта. Так, в Брюсселе сегодня не работает ни один автобус, трамвай и поезд метро, в регионах страны – только от 10% до 30% автобусов вышли на линии.

Кроме того, остановили работу банки, финансовые организации и торговые центры. Не работают учителя и врачи, а в больницах обеспечивается лишь минимальный уровень услуг.

89% почтовых отделений сегодня открыли свои двери, в то же время, доставка корреспонденции значительно осложняется из-за остановки двух из пяти центров сортировки в стране.

Кроме того, остановился ряд крупных предприятий, в частности, заводы Coca-Cola, Inza (производство молока), CSM (хлебобулочные изделия), Candico (сахар).

Всеобщая забастовка продлится в стране до 22.00.

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PKP ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ ТУРИСТАМ, КОТОРЫЕ ОТПРАВЯТСЯ В ЗАКОПАНЕ НА ПОЕЗДАХ PKP INTERCITY

С 28 января пассажиры которые отправятся в столицу Татр – Закопане – на поездах PKP Intercity, на основании билета перевозчика, смогут воспользоваться скидками в отелях, лыжных школах, пунктах проката спортивного инвентаря, ресторанах, и даже кино. Кроме того, пассажиры с пересадкой из Кракова в Закопане будут платить за билет 13 злотых.

Компания ПКП Междугородные линии подписала соглашение о сотрудничестве с закопанскими фирмами, предоставляющие услуги с туризмом, спортом и культурой. Пассажиры, на основании билета на междугородный экспресс поездов категории, Экспресс и ваших железных дорог, на территории покрыта продвижение будет иметь право на 10-процентную скидку. В списке туристических агентств, гостиниц, курортов и лыжные школы, прокат спортивного инвентаря, рестораны и кафе, а также такие фильмы Falcon. Скидка может быть использована в течение 14 дней с даты выезда, обозначенной на билете. Пассажиры, которые летят в Вашингтон, округ Колумбия, , могут воспользоваться горящими предложениями на междугородные поезда категории Express. При условии наличия мест в поездах - счетчик включается на железнодорожных станциях за 30 минут до вылета.

PKP обращает также внимание туристов на то, что теперь поездка на поезде становится выгоднее путешествия автотранспортом, т.к. туристы смогут не только дешевле платить за тарифы, но и сэкономят время, избегая обычной пробкой пути из Кракова в Закопане..

Благодаря соглашению в декабре прошлого года с Wiślańską (туроператором г. Висла), 10-процентную скидку на билет на поезд также имеют право на пассажиры, едущие в горный курорт Висла. Поезд будет ходить по выходным дням до конца февраля.

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