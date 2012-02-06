Железные дороги Украины в январе сохранили ежесуточную нагрузку

Железные дороги Украины в январе 2012 года сохранили ежесуточную нагрузку на уровне января 2011 года — 889,6 тыс. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). По информации ведомства, в январе 2012 года в среднем за сутки выгружалось около 14 тыс. вагонов, что также соответствует уровню прошлого года.

Среднесуточную нагрузку увеличили Юго-Западная железная дорога — на 24%, Южная – на 14%, Приднепровская — на 3,2%.

Донецкая, Одесская и Львовская железная снизили ежесуточную нагрузку.

"Уменьшение показателей эксплуатационной работы некоторых железных произошло из-за сезонные колебания объемов перевозок", - сообщили УНИАН в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, Железные дороги Украины в 2011 году увеличили среднюю ежесуточную нагрузку на 8,6% по сравнению с 2010 годом — до 1,065 млн. тонн грузов.