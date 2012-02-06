ЮЖД в ближайшее время заменит на новый состав поезда Киев-Харьков «Столичный экспресс»

Южная железная дорога в ближайшее время заменит состав поезда №161/162 Киев-Харьков «Столичный экспресс» на новый состав производства Крюковского вагоностроительного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) Леонид ЛОБОЙКО. «Новый комфортный поезд Крюковского завода в ближайшие дни заменит поезд №161/162 Киев-Харьков. Он будет курсировать по графику поезда №161/162, возможно, сократится время в пути», - сказал он.

Л.ЛОБОЙКО отметил, что поезд Крюковского завода будет курсировать с повышенной скоростью как и поезда производства Hyundai, но, в отличие от корейских составов, он будет курсировать на локомотивной тяге.

Кроме того, Крюковский поезд рассчитан на 623 пассажиров, в то время, как Hyundai — на 579 мест.

Л.ЛОБОЙКО также сообщил, что первые два поезда Hyundai прибудут из Кореи в Украину в середине марта, вторые два поезда — в середине апреля, еще два поезда — до 7-10 мая. Еще четыре из 10 поездов, которые Украина приобрела у корейской Hyundai Corporation в рамках программы организации скоростного железнодорожного движения, прибудут в Украину после Евро-2012.

Справка УНИАН. В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Кроме того, со скоростью до 160 км/час будут курсировать два двухэтажных межрегиональных поезда двойного тока АО «Шкода Вагонка» (Skoda Vagonka, Чешская Республика).

Крюковский вагоностроительный завод в середине 2011 года получил заказ от «Укрзализныци» на изготовление двух межрегиональных поездов локомотивной тяги.