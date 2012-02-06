Железные дороги Украины в январе ускорили оборот грузовых вагонов на 9,2%

Железные дороги Украины в январе 2012 года ускорили оборот грузовых вагонов на 9,2% по сравнению с январем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). В среднем один вагон находился в обращении 6,86 суток, оборот груженого вагона в январе 2012 года составил 2,92 суток.

Время простоя вагона под одной грузовой операцией составило около 39,72 часа — на 2 часа меньше, чем было запланировано. Простой вагона на технической станции составил 9,15 часов — на 0,05 меньше, чем было запланировано.

Грузовой рейс вагона в среднем составил 524,8 км — на 1,2% больше планового задания.

Среднесуточный пробег локомотива в январе 2012 года составил 495 км – на 3,3% больше, чем в январе 2011 года и на 7,8% больше плана.

Среднесуточная производительность локомотива составила 1400 тыс. ткм брутто — на 3,2% больше уровня прошлого года и на 7,3% больше запланированного.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.