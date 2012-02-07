В Азовском море терпит бедствие сухогруз "Авак-1". Экипаж (12 человек) сошел на лед

В 6 час. 7 февраля в МЧС поступила информация о том, что в акватории Азовского моря на расстоянии около 50 км к востоку от г. Бердянск Запорожской области терпит бедствие сухогруз „Авак-1” (флаг – Панама).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сухогруз, следовавший по маршруту Керчь–Ростов-на-Дону (Российская Федерация), получил пробоину. Связь с судном отсутствует, экипаж (12 человек) сошел на лед.

К проведению спасательной операции привлечен геликоптер МЧС Ми-8, катер на воздушной подушке „Марс-700”, ледокол (из порта г. Мариуполь) и ледокол „Капитан Демидов” (Российская Федерация, порт Тамань).

Ситуация находится на контроле Главного территориального управления МЧС в Запорожской области.