Железные дороги сформируют аварийно-восстановительные поезда для ликвидации аварий в ЖКХ

Железные дороги Украины сформируют специальные аварийно-восстановительные поезда для оказания экстренной помощи в случае возможных нештатных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прорывов теплотрасс, выхода из строя котельных и т.п.) и доставки специалистов и оборудования к месту аварии.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), поезда будут сформированы Юго-западной, Донецкой, Приднепровской, Одесской и Львовской железной дорогой.

Поезда будут базироваться в Донецке, Киеве, Запорожье и Николаеве.

«Поезда будут состоять из 12 пассажирских вагонов, где будут жить спасатели во время проведения аварийно-восстановительных работ, а также пяти грузовых вагонов с необходимыми материалами и инструментом», - отметил начальник специального управления "Укрзализныци" Владимир ДЕМИДЕНКО.

По словам В.ДЕМИДЕНКО, железные дороги укомплектовали около 300 бригад из числа железнодорожников, в состав которых вошли слесари, электрогазосварщики, инженеры.