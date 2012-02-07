ПЖД в январе увеличила объем грузоперевозок на 3,2%

Приднепровская железная дорога в январе 2012 г. нарастила относительно января 2011 г. грузоперевозки на 3,2% - до 9,275 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД. Плановый показатель на январь т. г. по перевозкам грузов выполнен на 101,4%.

В частности, руды железной и марганцевой перевезено более 5,356 млн. тонн, в том числе на экспорт – около 2,239 млн.тонн. Объемы перевозок каменного угля составили 1,207млн. тонн; черных металлов – около 1,181 млн. тонн, кокса – 100,13 тыс. тонн.

За указанный период Приднепровская железная дорога перевезла также 263,43 тыс.тонн флюсов, 241,87 тыс. тонн строительных материалов, – 193,27 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 129,81 тыс. тонн зерна, 99,81 тыс. тонн химикатов, 55,95 тыс. тонн продовольственных товаров, 34,15 тыс. тонн цемента и 57,94 тыс. тонн граншлака.