В Беларуси появятся новые платные автодороги

Минск. В Беларуси решается вопрос о появлении новых платных автодорог, которые объединят в единую систему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал на пресс-конференции начальник управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор» Александр ГОЛОВНЕВ.

По его словам, это касается, в первую очередь, автодорог, которые будут реконструированы по параметрам первой категории.

«Мы прорабатываем с инвесторами вопрос об общереспубликанской системе, централизованной системе сбора платы за проезд, с единым оператором по сбору. Система сбора будет основываться не на шлагбаумах, а на электронных датчиках, которые будут устанавливаться на автомобилях, и с которых при проезде под специальными воротами будут считываться данные о пройденном километраже », - подчеркнул А.ГОЛОВНЕВ.

При этом пока не определено, с каких автомобилей будет взиматься плата за проезд.

«Мы ведем переговоры с производителями этих систем. Обсуждается возможность реализации проекта за счет инвестора, без привлечения бюджетных ресурсов. При этом затраты будут компенсироваться за счет отчисления инвестору определенного процента от взимаемой за проезд платы», - отметил А.ГОЛОВНЕВ.

В частности, он подчеркнул, что совместный с Всемирным Банком проект реконструкции участка Пуховичи-Бобруйск дороги Минск-Гомель предусматривает плату за проект как источник возврата белорусской стороной заемных средств.

Справка УНИАН. За проезд по единственной платной на сегодняшней день дороге в Беларуси – M1 (Брест-Минск-граница РФ) не платит только легковой автотранспорт жителей ТС.