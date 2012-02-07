Сухогруз «Alaka-1», получивший пробоину в Азовском море, продолжает дрейфовать во льдах

Сухогруз ««Alaka-1», получивший сегодня пробоину в Азовском море, продолжает дрейфовать во льдах. Как сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Запорожской ОГА Виктор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «пока судно дрейфует в море. Есть информация, что сухогруз заполняется водой».

По информации береговой службы, на борту сухогруза находится 2,5 тыс. тонн цемента, который в случае его затопления забетонирует трюмы.

«В случае затопления судна, оно попросту превратится в кирпич, который ляжет на дно», - сообщили в береговой службе, отметив, что акватории Азовского моря серьезного ущерба это нанести не должно.

«Данное судно – переделанный «речник» - т.е. судно небольшое. А поскольку в месте, где оно сейчас находится, грунт из серой глины покрыт 8–метровым слоем «смеси» ила с песком, то, в случае затопления судна, оно «уйдет» полностью и не будет представлять каких бы то ни было помех для судоходства», - рассказали в береговой службе.

Там же отметили, что поскольку экипаж судна его покинул, достоверной информации о том в каком состоянии оно находится и как долго сможет продержаться на плаву нет.

Данную информацию косвенно подтвердил и 1-й зампред Запорожской ОГА Виктор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

«Возможно, крен или наполнения его водой был частичным. И, возможно, лед удержит его. Оказалось, что команда не дрейфовала на льдине, а до прибытия спасателей оставалась на судне и тоже должна была бороться за жизнь сухогруза» - сказал В.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, отвечая на брифинге на вопросы журналистов о ситуации с судном.

Достоверной информации о том, подавалась ли судовладельцем или капитаном «Alaka-1» заявка на оказание помощи судну (без которой, согласно международному порядку оказания помощи терпящим бедствие на воде, работы по спасению груза, судна и т.д. не осуществляются) пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня 7 февраля в 6 утра в МЧС поступила информация о том, что в акватории Азовского моря на расстоянии около 50 км к востоку от г. Бердянск Запорожской области терпит бедствие сухогруз „Авак-1” (флаг – Панама) с 12 членами экипажа на борту. По данным пресс-службы МЧС Украины, сухогруз, следовавший по маршруту Керчь–Ростов-на-Дону (Российская Федерация), получил пробоину. К проведению спасательной операции был привлечен геликоптер МЧС Ми-8, катер на воздушной подушке „Марс-700”, ледокол (из порта г. Мариуполь) и ледокол „Капитан Демидов” (Российская Федерация, порт Тамань). В 9-35 вертолет МЧС принял экипаж сухогруза и вылетел в Симферополь.