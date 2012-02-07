Львовский аэропорт получил официальное название имени Данилы Галицкого

Приказом Министерства инфраструктуры Украины об изменении названия ГП "Международный аэропорт "Львов" - с 6 февраля должно использоваться название аэропорта ГП „Международный аэропорт „Львов” имени Данилы Галицкого.

Об этом сегодня сообщила УНИАН представитель отдела маркетинга ГП „МА „Львов” им. Д.Галицкого” Галина ВИНАРЧИК. „Приказом определяется, что с 6 февраля 2012 года должно использоваться название аэропорта Государственное предприятие „Международный аэропорт „Львов” имени Данилы Галицкого”. Сокращенное наименование - „ГП „МА „Львов” им. Данилы Галицкого”, - сообщила Г.ВИНАРЧИК.

Как сообщалось, в ноябре 2011 года завершилось голосование относительно названия львовского аэропорта. В течение пяти дней в опросе, который проводился в сети Facebook, приняли участие 12 тыс. 258 пользователей Интернет. С существенным отрывом победило предложение назвать аэропорт в честь основателя города короля Данилы Галицкого. Второе место заняло название в честь Степана Бандеры. На третьем месте – название «Аэропорт Львов».

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