ВР планирует сократить перечень разрешительных документов для автомобильных перевозок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 257 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», которой определяется перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, путем исключения таких документов:

справки о соответствии технического состояния автобусов претендента условиям перевозок, выданной соответствующим подразделением Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины;

заключения Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины о соответствии претендента требованиям нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, которое составляется и выдается в порядке, установленном Министерством внутренних дел Украины.

Законопроектом предлагается, в частности, дополнить статью 46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» положением, в соответствии с которым органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не менее чем за девять дней до даты проведения конкурса обеспечивают информирование соответствующих подразделений Госавтоинспекции Министерства внутренних дел о перевозчиках-претендентах, которые подали документы на конкурс.