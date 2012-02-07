В Крыму спасатели МЧС вывели из снежных заносов более 100 машин с 400 пассажирами
16:59, 07 февраля 2012Транспорт/Связь
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В Крыму сотрудники МЧС вытащили сегодня из снежных заносов 111 автомобилей, в которых находились 400 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Работа по освобождению транспорта продолжается. Задействовано порядка 80 единиц техники.
МЧС направило в места, где есть снежные заносы, два передвижных пункта обогрева.
Спасатели просят жителей Крыма и туристов без крайней необходимости не выезжать на автомобилях за пределы населенных пунктов, поскольку в регионе в ближайшие сутки сохранятся сложные погодные условия.
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