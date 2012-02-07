Пассажиры ПЖД в 2011 г. выпили в поездах более 5,8 млн. стаканов чая и кофе

Пассажиры Приднепровской железной дороги в 2011 г. выпили в поездах более 5 млн. 831 тыс. 322 стакана чая и кофе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Из общего количества через билетные кассы, при оформлении проездных документов, пассажиры дороги заказали 126 тыс.514 стаканов чая.

По информации пресс-центра, в пределах Приднепровской железной дороги стоимость стакана чая фиксирована и во всех поездах составляет 2,5 грн. за стакан. Стоимость стакана кофе варьируется в зависимости от вида и расфасовки. К примеру, кофе в «стиках» 3 в 1 дороже обычного растворимого кофе.

Услуга приобретения одного или более стаканов чая (по желанию пассажира) в составе стоимости билета на проезд внедрена Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины с 1 июля 2011 г. с целью улучшения условий обслуживания пассажиров в поездах Укрзализници.

В 2011 г. ПЖД перевезла 37 млн. пассажиров.