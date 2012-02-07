Brunswick Rail против приостановления эксплуатации в России всех 80 тыс. вагонов, сделанных в Украине

18:00, 07 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Железнодорожный оператор Brunswick Rail (РФ) предлагает допустить в России к эксплуатации вагоны, которые не вошли в партию с некачественным украинским литьем, а не приостановить эксплуатацию всех 80 тыс. вагонов, сделанных в Украине.

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на ее официальном сайте.

Согласно сообщению, в связи с обострившейся в январе 2012 года ситуацией с безопасностью движения поездов по причине некачественного литья тележек производства «АзовЭлектроСталь» (г. Мариуполь, Украина) и «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Украина) компания Brunswick Rail заявляет о своей поддержке действий по обеспечению безопасности движения на железнодорожной сети. Вместе с тем, остановка более 80 000 вагонов согласно телеграммному распоряжению ОАО «РЖД» (ЦЗ-1 № Исх. 1689 от 02/02/12 г.), по мнению компании, приведет к нарушению не только грузовой работы самого ОАО «РЖД», но и к серьезным проблемам для крупнейших производственных предприятий страны с возможными как экономическими, так и экологическими, и технологическими последствиями, сопоставимыми с произошедшими авариями.

В этой связи Brunswick Rail предлагает допустить к эксплуатации вагоны, которые не вошли в партию с некачественным литьем, с последующим обязательным проведением для них до конца 2012 года внепланового ремонта по согласованному регламенту и графику. Вагонам же из партии с некачественным литьем (в соответствие с предписаниями №02.ГС.01.12 и №03.ГС.01.12 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) Brunswick Rail считает необходимым провести замену литых деталей тележек.

«Также следует организовать со стороны уполномоченных государственных органов контроль за приемкой литья на заводах-изготовителях для избежания подобной ситуации впредь. Такие мероприятия позволят крупнейшим российским грузовладельцам и собственникам подвижного состава не только выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, но и не допустить снижения требований безопасности», - сказано в сообщении компании.

Напомним, ОАО "РЖД" приостановило эксплуатацию 25,6 тыс. вагонов с литьем "Азовэлектростали", а Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ запретила эксплуатацию 151 вагона с литьем "Азовэлектростали" и КСЛЗ. В начале 2012 года такой подвижной состав привел к крупным ЧП на железных дорогах России.

В начале февраля 2012 года Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России приостановил Кременчугскому сталелитейному заводу действие сертификата соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

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