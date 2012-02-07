Телеканал “Футбол” с компанией ВОЛЯ и Viasat к Евро-2012 начнет вещание в HD-формате

Телеканал “Футбол”, входящий в “Медиа Группа Украина”, в партнерстве с провайдером кабельного телевидения и интернет-компанией ВОЛЯ и первым лицензированным провайдером платного цифрового спутникового телевидения Viasat с 1 июня к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 начнет вещание в HD-формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор спортивной группы каналов, входящих в медиахолдинг "Медиа Группа Украина", Александр ДЕНИСОВ.

«Трансляция канала «Футбол» в HD-формате начнется с 1 июня и продлится до 1 июля. Со 2 июля в HD-формате будет транслироваться канал «Футбол+»», - сказал он.

По словам А. ДЕНИСОВА, канал «Футбол+» после окончания Евро-2012 будет работать в HD-формате, так как «по своей контентной наполняемости он содержит те лиги (футбольные — УНИАН), которые производятся в HD-формате, — английская премьер-лига, итальянская, немецкая и испанская».

Он также сообщил, что в рамках Евро-2012 канал «Футбол» покажет все матчи чемпионата в цифровом качестве.

По словам генерального директора компании ВОЛЯ Эрика ФРАНКЕ, HD-версия канала «Футбол» будет доступна на постоянной основе в пакете «Воля HD».

Он также сообщил, что кроме Киева, где этот пакет доступен с 2010 года, в 2012 году этот паркет будет доступен еще в 14 крупных городах Украины.

В частности, в апреле планируется запуск пакета в Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Севастополе, Львове и Сумах. В мае пакет будет предложен абонентам компании в

Донецке, в июне — в Хмельницком, Херсоне и Черкассах, до конца лета — в Ровно, Запорожье и Кривом Роге.

По оценке Э.ФРАНКЕ, на сегодняшний день около 100 тыс. абонентов компании ВОЛЯ имеют техническую возможность смотреть телевидение в HD-формате.

В то же время, по словам СЕО компании Viasat Оксаны ФЕРЧУК, канал «Футбол» в HD-формате будет присутствовать на платформе "Виасат".

Она также отметила, что около половины телевизоров, которые продаются в Украине, имеют возможность транслировать HD-формат, «но для того, чтобы украинцы могли смотреть передачи в этом формате, нужно, чтобы канал подавался в таком качестве».

Справка УНИАН. ООО “Медиа Группа Украина” - медиахолинг, созданный в 2010 году на базе телеканала "Украина". Объединяет национальный канал общего интереса «Украина», спортивные телеканалы «Футбол» и «Футбол+», региональный канал «Донбасс», сейл-хаус «Медиапартнерство», интернет-холдинг «Диджитал Венчерз», продакш-компанию «Теле Про».

99,99% акций “Медиа Группа Украина” принадлежат группе «Систем Кэпитал Менеджмент».

ВОЛЯ — украинский общенациональный телекоммуникационный провайдер, предоставляющий комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Сегодня ВОЛЯ ведет свою деятельность в 20 городах Украины. Покрытие сетей составляет более 3 миллионов домохозяйств.