Возобновлено авиасообщение между Киевом и Черновцами.

Как сообщили УНИАН в секторе информации и связей с общественностью городского совета, первый авиарейс состоялся вчера, 6 февраля, из Черновцов.

Регулярные авиаперевозки по маршруту «Ужгород-Черновцы-Киев» - «Киев-Черновцы-Ужгород» раз в неделю, по понедельникам, будет осуществлять самолет марки «SAAB-340» авиакомпании «Центр деловых авиаперевозок» (ЦДА).

Первый рейс самолета был полностью заполнен пассажирами, сообщили в горсовете.

Как отметил секретарь Черновицкого городского совета Виталий МИХАЙЛИШИН, который присутствовал при отправке первого самолета, "в случае необходимости такие рейсы в столицу смогут осуществляться не только по понедельникам, а чаще, лишь бы они пользовались спросом среди буковинцев".

Как сообщили в пресс-центре, последний рейс из Черновцов в Киев состоялся 27 марта 2011 года. Длительная задержка объясняется тем, что городская власть искала способ сделать стоимость рейса экономически оправданной и одновременно доступной для пассажиров.

Из соседних областных центров рейсы на Киев осуществляются только из международного аэропорта "Ивано-Франковск", и стоимость билета в обе стороны составляет в среднем 3500 гривен, тогда как путешествие из Черновцов в Киев и обратно обойдется пассажирам в 2400 гривен, подчеркивают в горсовете.

Согласно сообщению, Черновицкая городская власть также планирует открытие регулярного авиасообщения с Турцией, Болгарией и Израилем.