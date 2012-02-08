Власти Хмельницкой области и частные перевозчики нашли "тарифный" компромисс

Хмельницкая облгосадминистрация и частные перевозчики подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Хмельницкой облгосадминистрации Николай КАТЕРЕНЧУК сообщил в эфире ТРК “Подилля-Центр”.

“Подписан такой документ. Цель власти - чтобы пассажиры своевременно были доставлены без нарушений правил дорожного движения. Задача перевозчиков – получить максимальную прибыль за счет пассажирских перевозок”, - сказал чиновник.

Он заметил, что конфликтные вопросы между перевозчиками и властью решаются за круглыми столами.

Как сообщал УНИАН, Хмельницкая ОГА намерена на 13% повысить тариф на перевозку пассажиров в автобусах, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугороднем внутриобластном соединении в пределах области. Соответствующий проект распоряжения губернатора обнародован на официальном сайте ОГА.