ГАИ предупреждает: на ряде трасс в Крыму ограничено движение

Крымская Госавтоинспекция предупреждает об ограничении движения на нескольких трассах в Крыму на время уборки снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, на смену сильным снегопадам в Крым пришел ураганный ветер, который местами переходит в пургу. В степных районах полуострова на дорогах образуются снежные заносы, которые местами сильно осложняют транспортное соединение.

7 февраля наблюдалсь значительные снежные заносы на территории Симферопольского, Черноморского, Джанкойского, Нижнегорского, Раздольненского и Ленинского районов, на участках автодорог: М18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта (км 574 - 577) (км 635); М17 Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь (км 213) (км 353 - 355); Р25 Симферополь - Евпатория (км 18 - 23); Н05 Красноперекопск - Симферополь (км 86 - 93); Т-01-12 Нижнегорский - Белогорский (км 7 - 14); Т-01-11 Раздольное - Евпатория (км 28 - 30); Т-01-07 Черноморское - Воинка (км 79) (км 60); Т.-01-08 Черноморское - Евпатория (км 10) (км 16).

На этих дорогах будет временно ограничено движение для работы снегоуборочной техники.

Крымская Госавтоинспекция убедительно просит автомобилистов воздержаться от поездок в отмеченных направлениях, чтобы не попасть в беду и дать возможность беспрепятственно работать снегоуборочной технике.

Возникают трудности и в обеспечении безопасности дорожного движения, и в работе дорожных служб из-за водителей, которые любыми путями, пытаясь выехать на перекрытую дорогу, попали в снежный плен. Эти автомобили инспекторы ГАИ буквально вручную выталкивают из заносов.

ГАИ призывает водителей, выезжая в дорогу в таких сложных условиях, неуклонно выполнять требования ее работников, которые периодически перекрывают отдельные участки дорог.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в первой половине дня в Крыму сотрудники МЧС вытянули из снежных заносов 111 автомобилей, в которых находилось 400 пассажиров.