Во Львове из-за столкновения троллейбуса, грузовика и авто образовался километровый затор
11:45, 08 февраля 2012Транспорт/Связь
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Во Львове на перекрестке улиц Кульпарковская и Перфецкого сегодня около 10.20 произошло столкновение троллейбуса, грузовика МАН с надписью «Почта» и легкового автомобиля ДЭУ.
Вследствие ДТП образовался автомобильный затор длиной больше километра, в который также попали несколько маршруток и троллейбусов, сообщили УНИАН очевидцы события.
В пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области подтвердили информацию о ДТП, однако о ее подробностях пообещали сообщить после расследования на месте события.
Информации о потерпевших нет.
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