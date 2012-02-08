Во Львове из-за столкновения троллейбуса, грузовика и авто образовался километровый затор

11:45, 08 февраля 2012
Транспорт/Связь
0

Во Львове на перекрестке улиц Кульпарковская и Перфецкого сегодня около 10.20 произошло столкновение троллейбуса, грузовика МАН с надписью «Почта» и легкового автомобиля ДЭУ.

Вследствие ДТП образовался автомобильный затор длиной больше километра, в который также попали несколько маршруток и троллейбусов, сообщили УНИАН очевидцы события.

В пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области подтвердили информацию о ДТП, однако о ее подробностях пообещали сообщить после расследования на месте события.

Информации о потерпевших нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter