УЗ упростила систему документооборота и расчетов за перевозку транзитных грузов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») упростила систему документооборота и расчетов за перевозку транзитных грузов, внедрив с начала 2012 года систему АРМ ТВК «Кордон».

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», АРМ ТВК «Кордон» является составной частью пограничной системы и даст возможность обработки перевозочных документов на входных пограничных станциях.

Кроме того, система позволяет рассчитываться за транзит груза при пересечении границы, а не предоплатой.

«Новая система полностью изменила расчет между грузовладельцами-транзитниками, экспедиторскими организациями с одной стороны, и украинскими железными дорогами. Если ранее грузовладельцы-транзитники должны были осуществлять предоплату за транзит, то сейчас вводится такой порядок, при котором клиент рассчитывается при въезде на нашу таможенную территорию», - сообщил начальник Главного коммерческого хозяйства «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

Он также отметил, что благодаря системе АРМ ТВК «Кордон» железнодорожники смогут работать по единому алгоритму как с внутренними грузами, так и с транзитными и импортными.

Система включает в себя использование информации, полученной по электронному обмену данными (ЭОД) с соседними железнодорожными администрациями, дополнения необходимыми данными и интеграцию этих данных в автоматическую систему управления грузовыми перевозками «Укрзализныци».

Благодаря АРМ ТВК «Кордон», таможенные органы получают возможность до момента прибытия поезда на станцию перехода государственной границы получать предварительную декларацию в электронном виде.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.

За 2010 г. перевозки грузов железными дорогами по сравнению с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%.