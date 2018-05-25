Болельщикам Евро-2012 таможня готовит много «сюрпризов»...

Таможня в этом году станет лицом Украины, потому что вместе с пограничниками первой будет встречать гостей Евро-2012. Много новаций ожидают болельщиков и туристов. Среди них – упрощенные декларации, «зеленые коридоры», единый таможенный осмотр на украинско-польской границе. Кроме того, работают таможенники и над увеличением платежей в госбюджет, упрощением условий ведения бизнеса, разоблачением коррупционных и «серых» схем. Об этом и многом другом рассказал в интервью УНИАН председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник. – Игорь Григорьевич, какая в целом ситуация на границе? Сегодня имеют место случаи, когда предприниматели жалуются на действия таможенников, на взяточничество, просят разобраться в ситуации...

Если анализировать коррупционную составляющую и выявление нарушений таможенных правил, контрабанды за прошлые годы, то наиболее сложными регионами являются Одесский, Львовский, Волынский и Закарпатский. Каждый из них специализировался на ввозе тех или иных товаров. В частности, из одесского направления шли товары легкой промышленности, в том числе из Молдовы – спирт, сигареты, из России – также сигареты, из западного направления – бытовая техника, продукты питания. Но на сегодня многое сделано. В 2008-2009 годах разница между товарооборотом Украины и Польши составляла около миллиарда долларов. В прошлом году – лишь 3 миллиона, и это в пределах статистической погрешности, а в этом году, уверен, будет еще меньше. Это значит, что мы пресекли целый ряд значительных злоупотреблений на границе, нарушений, которые имели очень глубинный, системный характер.

– Но из Одесского региона продолжают поступать жалобы на таможню... Что касается Одесской таможни, то на протяжении многих лет ряд субъектов предпринимательства привыкли не платить деньги в государственный бюджет. А разница в налогообложении сегодня выросла в десятки раз – если раньше с одного судна в бюджет перечислялось 300 тыс. грн., то сейчас – 2, 3, иногда 5 млн. грн., с контейнера раньше поступало 10-15 тыс. грн., сегодня – до 1 млн. грн. Это, понятное дело, бизнесу не нравится. Мы много раз встречались с одесскими предпринимателями. Предлагали им оформить контейнер в присутствии СМИ и представителей правоохранительных структур. Но желающих не нашлось.

Когда заявляют, что новые правила не дают развиваться, это не соответствует действительности. У нас в 2011 году перевалка контейнеров выросла на 50% – до 719 тыс. TEU. В Румынии – 648 тыс. (увеличение на 19%), Новороссийске – 597 тыс. (46%). На сегодня созданы все условия для того, чтобы через порты было максимально удобно и быстро проходить грузам, но с маленькой оговоркой – с уплатой всех налогов.

Если имеются факты вымогания взятки, то нужно обращаться в уполномоченные органы – СБУ и тому подобное. В этом направлении стражи порядка хорошо работают, в том числе и по отношению к таможенникам. Только говорить, что кто-то от кого-то требует маловато, нужно привести факты. Если есть фактаж, наша служба проводит проверки.

– Какие меры принимаются к таможенникам-нарушителям? В 2011 году мы из таможенных органов уволили более 400 человек за нарушение присяги государственного служащего. Кроме того, на протяжении прошлого года было составлено 23 протокола относительно коррупционных действий таможенников, в судах рассмотрено 11 дел, 4 таможенника привлечены к административной ответственности, 5 таможенников осуждены.

– На какую сумму за прошлый год таможня конфисковала товаров и ценностей? За прошлый год составлено 28 тысяч протоколов за нарушение таможенных правил на сумму 2,2 млрд. грн. В бюджет поступило 29 млн. грн. Было возбуждено 390 уголовных дел на сумму 538 млн. грн. В основном предметами контрабанды были промышленные товары (42%), наркотические (29%) и транспортные средства (10%).

– В Гостаможслужбе работает мониторинговый центр. На что чаще всего жалуются субъекты внешнеэкономической деятельности? От общего объема 2% – обращения по поводу неправомерных действий должностных лиц, 72% – консультации относительно пропуска граждан, товаров, валюты, транспортных средств, почти 2% – обращения в связи с очередями в пунктах пропуска, 24% – из-за задержки таможенного оформления.

– Какие меры принимаются по результатам расмотрения жалоб? На протяжении 8 часов должно быть принято решение по поводу жалобы в мониторинговый центр. Оно принимается на многосторонней основе. Если же речь идет о возможной коррупционной составляющей, то материалы передаются в подразделение противодействия коррупции, если факт подтвержден – в правоохранительные органы.

– Какая ситуация сложилась с вопросом передачи Таможенной службе функций оперативно-разыскной деятельности (ОРД)? Таможенная служба пошла другим путем реформирования. С 17 января начал действовать закон о декриминализации контрабанды. Мы проанализировали ситуацию. В частности, за 2011 год в бюджет по уголовным делам поступило 28 млн. грн. С 17 января по тем делам, которые уже переданы в суды, с учетом 100% штрафа, должно поступить 12 млн. грн. Вот вам и экономический эффект.

ОРД – не просто функции, которые сегодня передали и завтра пользуешься, это массив абсолютно нового качества задач, которые предусматривают технический и профессиональный ресурсы. А к этому таможенная служба на данном этапе пока еще не готова. Но в случае перспективы вопроса – нужно готовиться. За 2011 год сколько было сделано, в частности, выписан и принят Таможенный кодекс.

– Кодекс принят, но он нуждается в доработке... Есть соответствующие замечания Президента. Надеюсь, что 9 февраля Таможенный кодекс будет опять рассмотрен Верховной Радой.

– Летом прошлого года Вы заявляли, что объединение таможенной и налоговой служб является преждевременным. Изменилось ли что-то с тех пор? Можно на сегодня говорить не об организационном объединении таможенной и налоговой служб, а об информационном. Это пользование соответствующими базами, сегодня в режиме онлайн все данные передаем налоговой службе.

Что касается организационного объединения, то из 39 стран, которые считаются самыми развитыми, в 13 таможенная и налоговая службы являются единым государственным органом. Хорошо все то, что дает хороший результат. Его нужно просчитать, спрогнозировать.

– Делает ли такие прогнозы таможня? Пока еще никто таких прогнозов не делал. Никаких рабочих групп не существует. Если такую работу начать, то она все равно будет очень длительной. Между тем, уже реформирована таможенная система, в результате чего сократился ее центральный аппарат на 30% (с 450 до 316 человек), территориальные органы – на 15% (с 18 тысяч до 2700). Количество таможен сокращено с 45 до 27.

– На какой стадии сейчас подготовка к чемпионату Евро-2012, чего ожидать футбольным болельщикам? На Евро-2012 мы ожидаем большой поток пассажиров, только официально, без фанзон, – 1,5 млн. туристов. Понятно, что это очень большая нагрузка, которая предусматривает ряд мероприятий, которые должна обеспечить таможенная служба. В первую очередь это быстрое прохождение границы как для пассажиров-болельщиков, так и для товаров, необходимых для проведения чемпионата, важна координация во всех направлениях.

В законодательном плане все проблемы решены. Упрощена форма декларации. Ее можно от руки заполнить, там пунктов в 10 раз меньше, чем в обычной.

– Какая работа проводится непосредственно в пунктах пропуска? Для транспортных автомобильных пунктов пропуска на западной границе предусмотрен «зеленый коридор». Мы сегодня уже вышли на финишную прямую с поляками, пилотный проект уже подписан. «Зеленый коридор» будет предусматривать отдельную полосу движения, которая будет использоваться исключительно для перемещения болельщиков и групп туристов, а также единое таможенное и пограничное оформление.

На польской территории будут находиться и украинские таможенники и пограничники. Автомобиль на одной остановке будет проходить и таможенное оформление, и паспортный контроль.

Речь идет о пунктах пропуска «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини» и «Ягодин». По нашим расчетам, «Ягодин» сможет пропускать 1000 грузовых автомобилей в сутки. Это позволит нам высвободить отдельные полосы в каждом пункте пропуска для «зеленого коридора» путем взаимного признания результатов таможенного контроля.

Планируем, что этот проект в пилотном варианте начнет полноценно действовать уже с мая.

Но мы ставим выше планку, и поляки на это согласились – если работа будет эффективной, то ее можно продолжить и в дальнейшем.

Еще один важный аспект – закон о предварительном документальном контроле (ПДК). На сегодня такая практика в пунктах пропуска сократила пребывание там транспортных средств на 25%. Уже 80% всех видов контроля, которые подпадают под ПДК, осуществляет таможенная служба – экологический, фитосанитарный, карантинный, ветеринарный и тому подобное.

– С польской стороной все понятно, а какая ситуация на других границах? Основная нагрузка придется на пункты пропуска польского направления и российского, а также на аэропорты. Там тоже предусмотрены соответствующие «зеленые коридоры». Что касается Словакии, Венгрии, Румынии, других соседей, то отдельных полос и контроля, который мы внедряем с поляками, – там такого не будет.

На сегодня личный состав таможен завершает переподготовку относительно Евро-2012. Речь идет о профессиональных знаниях – этика поведения и прочее. На всех пограничных пунктах вводятся дежурства представителей центрального аппарата таможенной службы. Эти действия, подчеркиваю, осуществляются в тесном сотрудничестве с Пограничной службой.

– Какие пункты пропуска Гостаможслужба планирует построить или обновить? Что касается перестройки, то в 2011 году мы завершили обновление пункта пропуска «Ягодин». Вложено 80 млн. грн. В 2012 году нам необходимо как минимум 130 млн. грн. на похожие проекты, если средства выделят, то завершим строительство пунктов пропуска «Новые Яриловичи» (на границе с Беларусью), «Краковец» (с Польшей), «Порубне» (с Румынией), «Шегини» (с Польшей), «Гоптовка» (с Россией). В целом мы рассчитывали на 240 млн. грн. (сумма, предусмотренная программой перестройки пунктов пропуска). Месяц прошел, начался второй, а денег нет. Если они поступят, то в лучшем случае в марте, а график выполнения работ свидетельствует, что мы сможем реально освоить к началу Евро-2012 130 млн. грн. и ввести те пункты пропуска, которые я назвал.

– Вы недавно заявили, что таможня имеет все возможности для перевыполнения поставленного Минфином плана поступлений (122 млрд. грн.) в госбюджет. Каким образом планируете это сделать? Мы сегодня проводим тщательный анализ показателей налоговой нагрузки на те или иные группы товаров с учетом изменения курсов валют на протяжении 2008-2011 годов. Считаем, что в 2012 году при сохраненные динамики 2011 года по увеличению товарооборота (товарооборот в Украине вырос на 38% – до 152 млрд. долл.) 122 млрд. грн. ожидаемых поступлений в госбюджет – минимальная цифра. Резервы есть, но не за счет усиления налогового давления на бизнес, это будет делаться за счет увеличения товарооборота путем создания благоприятных условий по всем направлениям. Определенным стимулом будет служить Евро-2012.

– Приблизительно на сколько планируете увеличить поступления в госбюджет? Министр финансов поставил задание 20 млрд. грн. для таможенной и налоговой служб. Понятно, в соответствующих пропорциях. Будем принимать все меры для того, чтобы эти показатели выполнить.

Юлия Инденко (УНИАН)