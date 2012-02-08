Эксперт прогнозирует рост украинского IT-рынка в этом году до 15%

Объем украинского IT-рынка в этом году может вырасти на 10-15%.

Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления группы компаний «DіaWest - Комп’ютерний світ» Анатолий БАЛЮК.

«Каких-то существенных показаний к тому, что должно стать или лучше, или хуже, нет. Мне кажется, что ситуация, которая у нас есть, среднеплохая, будет продолжаться весь год», - сказал он.

По мнению предправления ГК, в текущем году уровень продаж компьютеров будет не ниже, чем в 2011 году. При этом рост IT-рынка будет происходить в основном за счет продаж ноутбуков, где рост ожидается на уровне 15-20%, а уровень продаж ПК в абсолютном значении — на 5%.

А.БАЛЮК считает, что планшеты будут понемногу увеличивать свою долю продаж, а новый тренд - ультрабуки должны найти свою нишу.

Среди новых тенденций рынка он также отметил объединение общих функций приборов, к примеру, телевизоров с функцией доступа в Интернет.

По оценкам компании, в 2011 году IT-рынок в Украине вырос до 30% - до 1,3 млрд. евро.

Предправления ГК отметил, что в прошлом году впервые средняя стоимость ноутбука (4,5 тыс. грн.) была ниже, чем средняя стоимость компьютера и монитора (5 тыс. грн.). При этом в четвертом квартале 2011 года наблюдался дефицит дешевых ноутбуков (стоимостью до 3 тыс. грн.).

Вместе с тем уровень предновогодних продаж не оправдал ожиданий компании: в декабре 2011 г. продажи выросли на 10%.

А.БАЛЮК также сообщил, что в этом году сеть магазинов «DіaWest - Комп’ютерний світ» планирует увеличить продажи ноутбуков в 4 раза по сравнению с прошлым годом, а также «откусить» долю по продажам в этом сегменте у сетей бытовой техники и электроники.

Справка УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной и офисной техникой, производством компьютерных систем.

По состоянию на ноябрь 2011 года в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest – Комп`ютерний світ» входило 64 салона-магазина в 43 городах Украины.