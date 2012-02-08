«АэроСвит» в июле-октябре осуществит 12 парных рейсов между Киевом и 7 городами Японии

Авикомпания «АэроСвит» в июле-октябре 2012 года осуществит 12 парных рейсов между Киевом и семью городами Японии по заказу компании Japan Air Travel Marketing Co. Ltd (JATM).

Как сообщили УНИАН в «АэроСвите», дополнительно также будет организовано до 7 парных транзитных авиарейсов для доставки туристов из Японии через аэропорт "Борисполь" до пунктов полетов компании "АэроСвит" в Европе.

«Реализация этой программы станет важным этапом по подготовке к открытию регулярного авиасообщения между Украиной и Японией», - отметил помощник Генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, старт программы, запланированный на 2011 год, был отсрочен в связи с землятресением в Японии.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

Авиакомпания «АэроСвит» в 2011 году увеличила перевозки пассажиров на 60% по сравнению с 2010 годом - до 2,8 млн. человек.