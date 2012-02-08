ЛЖД в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2011 году величила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, том числе в пригородном сообщении ЛЖД перевезла 55,998 млн. пассажиров.

В 2011 году средняя дальность поездки на ЛЖД составила 80 км, а населенность подвижного состава - 28 человек на вагон.

Общий пассажирооборот в 2011 году составил более 5,703 млрд. пасс./км.

Также в ЛЖД сообщили, что убытки от пассажирских перевозок в 2011 году составили 1,532 млрд. грн., в том числе 630 млн. - от пригородных пассажирских перевозок.

Покрытие расходов поступлениями в пассажирских перевозках составило 28,36%.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

В 2010 году ЛЖД перевезла 69,023 млн. пассажиров.