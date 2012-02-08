Киев предложит инвесторам построить пять автодорожных тоннелей

В перечень объектов, которые нуждаются в привлечении инвестиций, включены пять автодорожных тоннелей в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, такое решение было принято 6 февраля на заседании постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и тому подобное объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

По словам председателя комиссии, заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, город планирует строительство 5 тоннелей: от станции метро «Левобережная» до площади Победы (длиной 7,1 км, ориентировочная стоимость 600-700 млн. евро), между улицами Фрунзе и Чорновола (длина 1,2 км, стоимость – 100 млн. евро), от улицы Богатырской до улицы Бальзака (4,3 км, 250 млн. евро), от улицы Заболотного к жилому массиву «Осокорки» (4,4 км, 350 млн. евро) и от Надднепрянского шоссе до улицы Киквидзе (1,2 км, 100 млн. евро).

Все тоннели планируется строить двухуровневыми, что позволит значительно разгрузить городские дороги и уменьшить в разы количество заторов.

«Для нас очень важны тоннели под Днепром – тоннель от станции метро «Левобережная» до площади Победы разгрузит центр столицы, а тоннели на юге и севере города полностью разгрузят Московский, Южный и Дарницкий железнодорожно-автомобильный мосты, которые будут работать исключительно для жителей города, а весь транзитный транспорт будет двигаться по кольцевой дороге», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.