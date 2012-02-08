Убытки ПЖД от несохраненных грузов в 2011 г. сократились в 2,3 раза

Убытки Приднепровской железной дороги от несохраненных грузов в 2011 году сократились в 2,3 раза -до 447 тыс. грн. против 1 млн. 10 тыс. грн. по итогам 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Главной причиной не сохранения грузов, как и в 2010 году, оставались кражи (более 91% или 408 тыс. от общей суммы убытков).

Сокращение потерь магистрали от несохраненных грузов вызвано рядом мероприятий, проведенных на ПЖД для усиления контроля за продвижением и охраной грузовых поездов, сотрудничеством с правоохранительными органами по предупреждением случаев хищений грузов.

Также в прошлом году на стыковых станциях дороги эффективно применялись технические средства - промышленное телевидение и тензометрические весы, что позволило выявлять коммерческие браки грузов, поступающих с соседних железных дорог.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.