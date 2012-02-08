Закон об авторском праве может привести к судебным преследованиям рядовых граждан - эксперт

Принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» может привести к судебным преследованиям рядовых граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель главы правления Интернет Ассоциации Украины, президент холдинга Internet Invest Group, президент компании «Imena.UA» Александр ОЛЬШАНСКИЙ в ходе круглого стола на тему: «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?», который состоялся в Институте Горшенина.

«Законопроект, который сегодня лоббируется, он ужасающ с точки зрения защиты прав потребителя», - сказал А.ОЛЬШАНСКИЙ.

Он отметил, что в случае принятия этого закона уголовное преследование незаконных потребителей интеллектуальной собственности усилиться, а защита потребителей - нет.

«Я не хочу говорить «пугалки», но знаете, что случилось в Германии, когда ответственными за скачивание в торрентах сделали потребителя? Правообладателям стало выгодно закачивать собственный контент в торрент, потом отслеживать, кто его нелегально скачал, выставлять им судебные иски и зарабатывать на исках больше, нежели на распространении свого контента», - отметил А.ОЛЬШАНСКИЙ.

Эксперт считает, что на сегодняшний день действующее украинское законодательство об авторском праве вообще не защищает права пользователей и ограничивает их свободу.

"Где бы были африканские страны и племена, если бы во времена колонизации было авторское право? Они бы просто не смогли расплатиться за все изобретения цивилизации. Я не считаю, что пиратство - это норма. Я не его сторонник. Тем не менее, в законе об авторском праве нет ни одной строчки о защите прав пользователей. Купив Adobe, вы не можете продать его другому человеку. Не можете предъявить претензии к производителю. Авторское право в современном мире - в том виде, в каком оно существует, - стало принуждением к рабству", - считает А.ОЛЬШАНСКИЙ.

По его мнению, проблемы с интеллектуальной собственностью сейчас как никогда актуальны и будут решены в течение ближайших 5-10 лет.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6523 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования вопросов авторского права и смежных прав". Указанным законопроектом предлагаются изменения к ряду статей Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", Кодексу Украины об административных правонарушениях, Уголовному и Гражданскому кодексам Украины и др.

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