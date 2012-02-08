Волонтеры протестировали новый терминал аэропорта «Донецк»

Более 40 волонтеров в начале февраля протестировали новый терминал «Международного аэропорта «Донецк».

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте аэропорта, это был первый из восьми

тестов, которые будут проведены к началу полноценной работы терминала.

В ходе тестирования, которое длилось около трех часов, волонтеры разыграли сценарий обслуживания по прилету в аэропорт.

Справка УНИАН. Новый терминал донецкого аэропорта – это 6-этажное здание, его высота 19 метров, а в самой высокой части - 23 метра. В проектировке предусмотрено, чтобы потоки прилетающих и вылетающих пассажиров не пересекались. К терминалу примыкает эстакада с тремя полосами движения, которая позволит принять общественный и личный транспорт, пешеходов

Пропускная способность терминала - до 3,1 тыс. пассажиров в час.

КП "Международный аэропорт "Донецк" является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

КП «Международный аэропорт “Донецк”» в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров — на 35,5% больше, чем годом ранее.