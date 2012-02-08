ПЖД в апреле внедрит систему автоматизированного учета ресурсов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в апреле 2012 года намерена внедрить систему автоматизированного учета и управления имущественными и земельными ресурсами железной дороги (АСМК).

Как говорится в сообщении ПЖД, переданном УНИАН, в марте 2012 года система пройдет опытную эксплуатацию на четырех предприятиях ПЖД.

По словам главного конструктора системы Богдана КАРБАНЯ, система позволяет вести учет всех имущественных объектов и будет интегрирована с уже существующим программным обеспечением автоматизированного учета и управления имущественными и земельными ресурсами.

Кроме того, база новой системы будет обновляться постоянно, что сделает ее информацию актуальной.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.