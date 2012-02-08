ДЖД установит на станциях Никитовка и Волноваха системы видеонаблюдения

Донецкая железная дорога в 2012 году установит на станциях Никитовка и Волноваха системы видеонаблюдения, которые позволяют получить исчерпывающую информацию о подвижном составе, который прошел через терминал контроля.

Как говорится в сообщении дороги, в 2011 году ДЖД установила и ввела в эксплуатацию такие системы на станциях Красный Лиман и Иловайск.

Всего на ДЖД такими системами оснащены посты коммерческого осмотра в пунктах грузооборота на восьми станциях.

Автоматизированная система по контролю за грузом и целостностью железнодорожных вагонов в движении включает в себя видеокамеры для наблюдения за прохождением поезда и состоянием вагона, отдаленное компьютеризованные рабочее место для визуального контроля состояния груза и регистрации номеров вагонов.

Автоматизированная система позволяет включать в отчеты материалы видеоконтроля, хранить документы в систематизированной базе, сопоставлять данные протоколов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2011 году Донецкая железная дорога увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн. тонн, что составило 39% общих объемов всех железных дорог Украины.

В дальнем сообщении ДЖД в 2011 году перевезла 10,401 млн. пассажиров — на 0,6% больше, чем годом ранее.