В Словакии, Польше и Венгрии повреждено 157 грузовых вагонов «Укрзализныци»

На железных дорогах Словакии, Польши и Венгрии в течение января 2012 года повреждено 157 грузовых вагонов инвентарного парка Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в течение 2011 года в третьих странах за пределами СНГ, в основном — в Польше, Словакии и Венгрии, было повреждено 3,746 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныци», преимущественно - полувагонов.

По информации «Укрзализныци», на сегодня в третьих странах находится более 1 тыс. грузовых вагонов, в том числе - 306 полувагонов.

В странах СНГ находится более 5 тыс. вагонов инвентарного парка «Укрзализныци», из которых около 3 тыс. - в России.

На территории СНГ находится более 500 полувагонов инвентарного парка «Укрзализныци», в том числе — 300 в России.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.