Минск. В 2012 году национальная авиакомпания «Белавиа» внедрит элементы системы low-cost перевозок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий ГУСАРОВ.

«Все больше авиакомпаний начинают использовать гибридную модель перевозок - как классической авиакомпании, так и low-cost. Мы сейчас какие-то элементы low-cost-системы уже начали внедрять, однако в полном объеме эту работу завершим к лету. Это даст возможность применять как низкие тарифы, так и в период повышения спроса на перевозки оставлять их на том уровне, к которому мы привикли», - отметил А. ГУСАРОВ.

По его словам, зачастую авиакомпании снижают тарифы в зимний период.

«К примеру, сегодня в Киев можно долететь за 69 евро, а на московском направлении тарифы минимальные - в одну сторону 43 евро. Это достаточно низкая стоимость по сравнению с тарифами на железнодорожный транспорт. Это дает возможность привлекать большее количество пассажиров», - сказал А. ГУСАРОВ.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа» - крупнейший авиаперевозчик Беларуси, который осуществляет регулярные полеты в 23 страны (Европы и Азии). С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). «Белавиа» соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта авиакомпания в 2008 году вошла в регистр операторов IOSA.