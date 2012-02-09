Во Львове - трамвайный коллапс

Во Львове из-за произошедшего сегодня утром обрыва контактной линии не курсируют трамваи.

Как сообщили УНИАН в ЛКП «Львовэлектротранс», в связи с обрывом трамвайной линии на пл. И.Франко, в настоящее время не курсируют трамваи №1, 3, 4, 5, 6, 9.

«На площади И.Франко произошел обрыв трамвайной линии. В настоящее время наши работники привезли более 40 м провода и линию будут заменять. В результате сейчас не курсируют трамваи №1, 3, 4, 5, 6, 9. Планируем завершить работы и возобновить движение электротранспорта», - сообщил заместитель директора ЛКП «Львовэлектротранс» Олег БИЛОКУРЫЙ.