Ущерб от нападений сомалийских пиратов в прошлом году составил 6,9 млрд. долл.

Ущерб от нападения сомалийских пиратов на танкеры и корабли составил в прошлом году 6,9 млрд. долл., что увеличило затраты на транспортировку грузов на 25%, говорится в докладе организации One Earth Future Foundation, передает Газета.Ru со ссылкой на Bloomberg.

Судоходным компаниям пришлось дополнительно потратить 2,7 млрд. долл. на топливо для того, чтобы суда смогли проходить опасные участки с увеличенной скоростью.

Правительства различных стран потратили 1,27 млрд. долл. на проведение военных операций, включая военное патрулирование, владельцы судов выделили 1,16 млрд. долл. на сопровождение своих грузов.

За последние пять лет нападения в Красном море и Аденском заливе увеличились в пять раз до рекордной цифры в 236 нападений в год.

Через Аденский залив, расположенный между Йеменом и Сомали, проходит до 20% мировых грузоперевозок.